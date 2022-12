01:00:14

Drugdealer deambula por los clubes angelinos en su disco más alegre.

Las noches en clubes y bares de Los Ángeles inspiran el disco más alegre de Drugdealer que incluye una de las mejores canciones del año. Además, el álbum con el que The Wave Pictures describen las emociones que acompañana cada estación del año.

Playlist:

Nation of Language - From The Hill

Depresión Sonora - Dónde Están mis Amigos

Margarita Quebrada - Azul

The Wave Pictures - French Cricket

She & Him - Darlin'

Da Souza - Bomba de fum

Drugdealer - Madison

Arctic Monkeys - I Ain't Quite Where I Think I Am

Special Interest - Cherry Blue Intention

Yves Tumor - God Is a Circle

Yo La Tengo - Fallout

shego - LUCKY

Kiwi jr . - The Extra Sees the Film

Diamante Negro - Víctimas

easy life - FORTUNE COOKIE

Kokoshca - Futuro (feat. Erik Urano)

Alvvays - Easy On Your Own?