el sonido tórrido del verano

'Volcano', el nuevo disco de Jungle, se publica en pleno verano y tiene que sonar de una forma determinada. El dúo de productores lo sabe bien y ha bordado este sonido tórrido y luminoso en 'Dominoes'. Además, la edición de 'Reflections', la composición de Sufjan Stevens por encargo del Houston Ballet.

Playlist:

Melenas - Bang

Nation of Language - Weak In Your Light

yavy - Arruguitas

Beach House - Devil's Pool

Sufjan Stevens, Timo Andres, Conor Hanick - Refexion

The National - Once Upon A Poolside (feat. Sufjan Stevens)

ANOHNI and the Johnsons - It Must Change

Tulsa - Autorretrato

Mujeres - Horizontal en llamas

Y La Bamba - Hues (feat. Devendra Banhart)

Juan Wauters - Nube Negra (feat. Y La Bamba)

Mac DeMarco - 20191009 I Like Her

Jungle - Dominoes

Crumb - Dust Bunny

Mall Grab - Feel You