01:01:25

El misterio (de la magia) rodea al proyecto DJ Sabrina The Teenage DJ

Sabrina Spellman, la Sabrina bruja, la de "Sabrina cosas de brujas" de finales de los 90, es el personaje que ha elegido este DJ que se ha bautizado como DJ Sabrina The Teenage DJ. Y así esta entregando joyitas en todo el espectro el house. Además, lo más nuevo de la primera piedra del hiperpop, Planet 1999.

Playlist:

Caroline Polachek - Welcome To My Island

Charli XCX - Yuck

DJ Sabrina The Teenage DJ - All I Can Feel

Pink Pantheress, Sam Gellaitry - Picture in my mind

Planet 1999 - crush

AMORE - Fuensanta De Noche

SZA - Kill Bill

Ulla - gloss

Teenage Priest - Let It Pass

The Blaze - DREAMER

Cuco - Pendant

Andy Shauf - Catch Your Eye

Lana Del Rey - Did you know that there's a tunnel under Ocean Blvd.