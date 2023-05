58:48

Sin tu amor yo no existo

Dice DELLAFUENTE que su sonido es música folklórica atemporal. Lo es 100% en 'Lágrimas pa otro día', un nuevo proyecto que viaja por México, Jamaica, o Cuba, y por la salsa, el reggae, los boleros, la bachata y la bossa. Además, las cinco canciones que alargan en un EP el brillo del último disco de Beach House.

Playlist:

DELLAFUENTE - El camino (feat. Ralphie Choo, rusowsky)

CARLANGAS - Los Dineros

Thundercat, Tame Impala - No More Lies

Avalon Emerson - Hot Evening

yunè pinku - Blush Cut

Nabihah Iqbal - Sunflower

Romy - Enjoy Your Life

The Blessed Madonna - Fuck what u heard

Renaldo & Clara - El riu

Belle and Sebastian - When You're Not With Me

Nation of Language - Weak In Your Light

Desire - I Have Seen Enough

Beach House - Holiday House

Four Tet - Three Drums