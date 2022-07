58:57

Los Death Cab for Cutie de siempre reaparecen en 'Here to Forever'

Ben Gibbard y compañía recuperan melodías de otras épocas de la banda para seguir enseñando su próximo disco. Además, la colaboración con BADBADNOTGOOD de Lil Silva, el productor y cantante británico que después de unos años en la escena va a debutar en largo este viernes.



Playlist:

Death Cab for Cutie - Here to Forever

Porridge Radio - The Rip

The Mary Onettes - What I Feel In Some Places

black midi - Sugar/Tzu

Gilla Band - Eight Fivers

Courting - Loaded

Lil Silva - To The Floor (feat. BADBADNOTGOOD)

Steve Lacy - Sunshine (feat. Fousheé)

boy pablo - Be Mine

Ghouljaboy - ei bro

easy life - OTT (feat. BENEE)

Rocío Márquez, BRONQUIO - Un Ala Rota

Sudan Archives - NBPQ (Topless)

Mura Masa - hollaback bitch (feat. Shygirl & Channel Tres)

Dpahni - Cloudy