58:34

DCFC vuelven con la dosis exacta de canciones inmediatas y desarrollos post rock.

Ben Gibbard conoce bien la receta para hacer discos emotivos que se escuchan con una apacible facilidad. El secreto está en la mezcla bien medida de temas inmediatos y canciones de desarrollos largos que explotan en guitarras superpuestas. Además, el que va a ser el primer largo de Depresión Sonora que ya tiene fecha.

Playlist:

Warpaint - Champion

Cate Le Bon - Typical Love

Death Cab For Cutie - Foxglove Through The Clearcut

Yellow Days - Panic Attacks

DOMi & JD BECK - TWO SHRiMPS (feat. Mac DeMarco)

Steve Lacy - Sunshine (feat. Foushée)

Depresión Sonora - Veo tan Dentro

Working Men's Club - Widow

Interpol - Say Hello to the Angels

The Smile - Thin Thing

SBTRKT - Miss The Days

Jamie xx - KILL DEM

HAAi - Baby, We're Ascending (feat. Jon Hopkins)