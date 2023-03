58:47

Cuerdas y sintetizadores se alían para impulsar lo nuevo de Daughter

El ambiente espacial que sostiene siempre las canciones de Daughter, se consigue en 'Swim Back' con toda una orquesta de cuerda. Así siguen adelantando Stereo Mind Game, su primer trabajo en siete años. Además, otra producción orquestal delicadísima, la que protagoniza 'Cyclamen', el cuarto álbum de Núria Graham.

Playlist:

Daughter - Swim Back

Caroline Polachek - Butterfly Net

Melody's Echo Chamber - Pyramids in the Clouds

Little Simz - No Merci

SAULT - Fight for Love

Kelela - Happy Ending

Channel Tres - All My Friends

Barry Can't Swim - Sunsleeper

Baiuca - Diamante (feat. Alba Reche)

Rocío Márquez, BRONQUIO - De Mí (RUMBA) (feat. 41V1L)

Califato 3x4 - Historia de un amor (feat. Negro Jari, La Cebolla)

La Plazuela - Péiname Juana

Núria Graham - Yes It's Me, The Goldfish!

Tennis - Paper