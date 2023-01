58:39

Los horizontes instrumentales y de influencia se amplían para Núria Graham.

'Cyclamen' abre horizontes nuevos, musicales y de influencia, para Núria Graham, y la confirma como una de las creadoras más singulares e interesantes de la escena nacional. Además, la canción más triste que ha escrito nunca una autora habitualmente melancólica como es Samia.

Playlist:

Núria Graham - The Catalyst

Samia - Honey

boygenius - Emily I'm Sorry

Arlo Parks - Softly

NOIA - eclipse de amor (feat. Buscabulla)

Ela Minus, DJ Python - Pájaros en Verano

Ciutat - Techo (feat. Chico Blanco)

AKA Matador - Sé que duda

Algiers - I Can't Stand It! (feat. Samuel T. Herring, Jae Matthews)

Ice Spice - Princess Diana

LSDXOXO - Freak

Shygirl - Come For Me

Björk - Ovule (feat. Shygirl | Sega Bodega Remix)

Bonobo, Jacques Greene - Fold

Overmono - Is u

Braxe + Falcon, Panda Bear - Step By Step (Axel Boman's In The Air version)

DJ Sabrina The Teenage DJ - Brave

**Foto de Núria Graham por Ingrid Ferrer