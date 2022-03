58:43

La versión pop más comercial de Charli XCX impacta en 'Crash'

Como si su mixtape de pandemia exigiera una "compensación" comercial, Charli XCX publica este viernes 'Crash', lo más cercano a una estrella del pop para todos los públicos. Además entramos en la fiesta instrumental de Los Bitchos, un viaje por los rincones sonoros más cálidos.

PLAYLIST:

YARD ACT - The Overload

BODEGA - Estatuilla En La Consola!

DRY CLEANING - Scratchcard Lanyard

LOS BITCHOS - Tropico

MDOU MOCTAR - Chismiten

COMPRO ORO - Amores Extraños

JUÁREZ - Nébula

IBEYI - Sister 2 Sister

CAROLINE POLACHEK - Billions

CHARLI XCX - Beg For You (feat. Rina Sawayama)

WARPAINT - Champion

LÉA SEN - Hyasynth

JUDELINE - otro lugar · despertar

ARLO PARKS - Softly

BENEE - Beach Boy