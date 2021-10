58:58

Charli XCX prometió su versión más "mainstream pop" para su regreso y eso es lo que hemos recibido en 'Good Ones', primer adelanto de su próximo disco. Completo ya puedes escuchar el primer trabajo de Pom Pom Squad, una reivindicación del punk y en grunge noventero con mensaje centennial.



PLAYLIST:

SLEIGH BELLS - Justine Go Genesis

CHARLI XCX - Good Ones

SOCCER MOMMY - Rom Com 2004

POND - Human Touch

DRY CLEANING - Scratchcard Laynard

POM POM SQUAD - Lux

POM POM SQUAD - Drunk Voicemail

INDIGO DE SOUZA - Kill Me

NOTHING - Amber Gambler

DEAFHEAVEN - In Blur

NATION OF LANGUAGE - This Fractured Mind

PORCHES - Lately

ROSTAM - Kinney

SERPENTWITHFEET - Fellowship

SAINT ETIENNE - Pond House