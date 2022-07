59:02

Después de varios Eps y numerosas colaboraciones, Channel Tres anuncia su LP de debut.

Y su primer largo se anuncia con un auténtico banger de house, con raíces setenteras y que es absolutamente irresistible. Channel Tres responde a las expectativas y avanza un enorme caramelo para anunciar su debut en largo. Además, otro anuncio de disco, nuevo para Sylvan Esso que perfeccionan su folktrónica, ahora ya sin la imposición de encajar en ningún estilo.



Playlist:

Helado Negro - Ya no estoy aquí

MorMor - Far Apart

O'o - Spin

Sylvan Esso .- Sunburn

Daphni - Cloudy

Lil Silva - to The Floor (feat. BADBADNOTGOOD)

Channel Tres - Just Can't Get Enough

Hot Chip - Down

Cuco - Sitting In The Corner (feat. Adriel Favela & Kacey Musgraves)

The Murder Capital - Only Good Things

Iceage - All The Junk On The Outskirts

St. Vincent - Piggy

Julien Baker - Vanishing Point

Billie Eilish - The 30th

pablopablo - Azul Zafiro