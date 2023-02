Overmono · Everything But The Girl

El dúo Overmono enseñan un nuevo tema de su LP de debut

'Calling Out' lleva tiempo en el archivo de Overmono pero ha cogido forma ahora, para entrar en su primer LP que funciona como síntesis de su evolución en la escena electrónica. Además, un nuevo corte del que va a ser el primer largo en 24 años para Everything But The Girl.

Playlist:

shame - Adderall

Yo La Tengo - Until It Happens

LIES - Resurrection

Fred again.. - Mustafa (time to move you)

GAZZI - je suis

ODESZA - Hopeful

Overmono - Calling Out

Everything But The Girl - Caution To The Wind

Jayda G - Circle Back Around

yunè pinku - Night Light

Ganges - Solo me gustas cuando yo te gusto a ti

Marc Mas - Albert

Unknown Mortal Orchestra - Nadja