58:52

Broken Bells es mucho más que la suma de James Mercer y Danger Mouse.

Broken Bells no son suma, son sinergia. Y demuestra que a veces, los proyectos paralelos pueden coger más fuerza que las bandas originales. Es lo que le ha pasado a James Mercer y constatamos en 'Into the Blue', el álbum que acaba de publicar junto a Danger Mouse. Además, un paseo más por el universo vintage del proyecto Drugdealer.

Playlist:

Death Cab For Cutie - Asphalt Meadows

Wilco - War on War (Remastered 2022)

Kevin Morby - Rock Bottom

Julia Jacklin - I Was Neon

Broken Bells - Love On The Run

Drugdealer - Pictures of You (feat. Kate Bollinger)

Men I Trust - Girl

Tindersticks - Stars at Noon

Metronomy - Love Factory (feat. Katy J Pearson)

Weyes Blood - Grapevine

Bicep - Water (feat. Clara La San)

yunè pinku - Jaws

Little Dragon - Frisco

Bonobo - ATK