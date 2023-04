58:47

The Record, un disco de amigas tristes

El primer largo de boygenius se titula simplemente The Record. Es un disco de amor, amistad y tristeza y demuestra su cohesión perfecta. Además, una canción para los que buscan un amor de verdad y se encuentran a sí mismos por el camino. Es 'Hunter', lo nuevo de Jess Williamson.

Playlist:

boygenius - Cool About It

Damien Jurado - In A Way Probably Never

Jess Williamson - Hunter

Plains - Problem With It

Sharon Van Etten - This Is Too Right

Margo Price - Radio (feat. Sharon Van Etten)

José Gonzalez - Head On (Miss Grit Remix)

Ruiseñora - Echa el pestillo (feat. Andrea Buenavista)

GAZZI - inténtalo

Georgia - It's Euphoric

Nabihah Iqbal - Sunflower

Caroline Polachek - I Believe

felicita - Spalarkle (Alys) (feat. Caroline Polachek)

The Beths - Watching The Credits

Cala Vento - 23 Semanas

be your own met - Hand Grenade