59:06

El EP 'Sunbursting' completa el universo de su disco 'BIB10'

'Sunbursting', como el tono del acabado de una guitarra, es el título del nuevo EP de Bibio. Tiene sentido porque con él se completa el universo del su ultimo disco y que tenía la guitarra y la calidez retro como protagonista especial.

Playlist:

Bibio - Sorry (Won't Cut It)

Animal Collective - Gem & I

Allah-Las - Dust

Mykki Blanco - Holidays In The Sun

Mall Grab, Real Lies - End Credits

Romy - Did I

Fever Ray - Carbon Dioxide (Avalon Emerson Remix)

HAAi - ZiGGY (DJ-Kicks)

RRUCCULLA - Zeru Freq.

Laurel Halo - Belleville

Teo Lucadamo - Luisa

Zach Bryan - Boys of Faith (feat. Bon Iver)

The National - Weird Goodbyes (feat. Bon Iver)

Nation of Language - Weak In Your Light

Soccer Mommy - Losing My Religion