Mogwai apadrinan en su sello el segundo disco de bdrmm

Nombre recurrente en una resucitada escena shoegaze britanica, bdrmm están empezando a transitar otros caminos que los conectan con nuevos referentes de cara a 'I Don’t Know', su segundo disco. Además, el proyecto conjunto de Graham Coxon y Rose Elinor Dougall, ex The Pipettes, como The WAEVE.





Yo La Tengo - Sinatra Drive Breakdown

bdrmm - It's Just A Bit Of Blood

Apartamentos Acapulco - El Primero

The WAEVE - Sleepwalking

Black Country, New Road - Good Will Hunting

Boygenius - $20

Julia Jacklin - I Was Neon

The Go! Team - Getting to Know (All The Ways We're Wrong for Each Other)

Goat - Do The Dance

Avey Tare - The Musical

Panda Bear, Sonic Boom - Edge of the Edge

Yellow Days - Soul Smile

Nick Waterhouse - Hide and Seek