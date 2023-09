58:45

En noviembre publicarán su segundo disco en seis meses

bar italia ya no es solo la canción que cerraba 'Different Class' de Pulp, ni un rincón del Soho londinense. El trio de Londres que ha actualizado el nombre va a publicar este noviembre "The Twits", su segundo disco en medio año. Lleno de canciones cortitas y al pie, lo han grabado en un estudio casero improvisado en Mallorca.

Playlist:

bar italia - my little tony

Model/Actriz - Crossing Guard

Sleaford Mods - Big Pharma

Paris Texas - BULLET MAN

Ralphie Choo - WHIPECREAM (feat. Paris Texas)

James Blake - Big Hammer

Overmono - Blow Out

RomeroMartín - Zorra, Perra y Puta

Marina Herlop - La Alhambra

Eartheater - Crushing

Sufjan Stevens - So You Are Tired

boygenius - Revolution 0

The National - Laugh Track (feat. Phoebe Bridgers)

Mitski - Buffalo Replaced

Lana Del Rey - Peppers (feat. Tommy Genesis)