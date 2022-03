01:00:56

La épica y la emoción desbordan en el último caramelo de BADBADNOTGOOD

Disponible en la versión física de su último disco, BADBADNOTGOOD alargan la vida digital de 'Talk Memory' compartiendo su canción más larga, más épica y más emotiva. Además, nos dejamos envolver por la calidez del sonido de Adiós Amores.

PLAYLIST:

LA PLATA - Hoy el Sol

NATION OF LANGUAGE - Stars and Sons

BRONQUIO, 41V1L - Semisatánica

CAROLINE POLACHEK - Billions

SEVDALIZA - Everything Is Everything

BADBADNOTGOOD - Open Channels

IBIBIO SOUND MACHINE - Protection from evil

FENNEC - bounce

MDOU MOCTAR - Nakanegh Dich

COMPRO ORO - Claveles

HAIM - Lost Track

ADIÓS AMORES - Sol de Ayer

AMAIA - Yamaguchi

TOMBERLIN - idkwntht

**Foto: Jamal Burger