59:02

Avalon Emerson debuta acercándose al pop

El debut de Avalon Emerson, una de las referencias más atrayentes de la música de baile, se publica como Avalon Emerson & The Charm y será homónimo. Una formación a tres bandas con la que deja algo de lado la pulsión electrónica para acercarse al pop. Además, una composición de ODESZA que vuelve desde el pasado para completarse con la colaboración vocal de Claud.

Playlist:

Avalon Emerson - Hot Evening

Jayda G - Blue Lights

Renaldo & Clara - S'està millor al carrer

Lewis OfMan - Misbehave (feat. Coco & Clair Clair)

Alison Goldfrapp - So Hard So Hot

Alan Braxe - Never Coming Back (feat. Annie)

ODESZA - To Be Yours (feat. Claud)

Shygirl - Woe (I See It From Your Side) - Björk Remix

yunè pinku - Sports

KUCKA - Cry Cry Cry

Flume - Sirens (feat. Caroline Polachek)

Caroline Polachek - Blood and Butter

Jamie xx - LET'S DO IT AGAIN

Everything But The Girl - Nothing Left To Lose (Four Tet Remix)

Fred again, Skrillex, Four Tet - Baby again..