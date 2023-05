58:39

Estos extraños no son tus amigos

Podría haber sido en un segundo disco pero lo ha hecho en su debut. Avalon Emerson se reformula para debutar con 'Avalon Emerson & The Charm' acercándose, desde el techno, a un emocionante pop electrónico. Además, una nueva pieza lisérgica del que debería ser el nuevo disco de Crumb.

Playlist:

Avalon Emerson - Astrology Poisoning

Beach House - Hurts to Love

Beach House - Holiday House

Kora - desde arriba

Crumb - Dust Bunny

yunè pinku - Trinity

Desire - I Have Seen Enough

Metronomy - It's good to be back

Jessie Ware - That! Feels Good!

Alan Palomo - Nudista Mundial '89 (feat. Mac DeMarco)

Jungle - Candle Flame (feat. Erick the Architect)

Arlo Parks - Blades

Protomartyr - Elimination Dances

Fever Ray - Kandy

La Trinidad - Que las Palabras Broten