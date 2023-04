58:42

"Para siempre significa estar siempre buscando"

Angel Olsen recoge en el EP 'Forever Means' cuatro canciones que hablan del proceso de curiosidad infinita que es encontrar el significado de 'para siempre'. Además, una nueva pista de música de baile sensual y deshinibida con la firma en solitario de Alison Goldfrapp.

Playlist:

Angel Olsen - Holding On

Indigo De Souza - You Can Be Mean

Feist - I Took All Of My Rings Off

Kora - olvido

Dinamarca - fubu (feat. Ralphie Choo)

Shygirl - Shlut (feat. Sevdaliza)

DELLAFUENTE - 3 Caras

Crumb - Crushxd

Nabihah Iqbal - Dreamer

Ghouljaboy - CONVICT LOVE HYDROCELL (feat. Dent May)

Juan Wauters - Modus Operandi (feat.Frankie Cosmos)

Marialluïsa - 7 de noviembre de 2022

Magdalena Bay - Top Dog

Renaldo & Clara - S'està millor al carrer

Little Dragon - Slugs of Love

Alison Goldfrapp - NeverStop

Romy - Enjoy Your Life

Ross From Friends - The One