El amor y el duelo se encuentran en lo nuevo de Angel Olsen

'Big Time' es el gran momento de Angel Olsen. Una apuesta por el country en busca de sus influencias más profundas, y el retrato más íntimo de su momento vital: entre la alegría del enamoramiento y el duelo por la muerte de sus padres. Además, una asociación poco esperada pero muy necesaria, la unión de Rocío Márquez y BRONQUIO.

Playlist:

Julia Jacklin - Lydia Wears A Cross

The Weather Station - Parking Lot

Sharon Van Etten - Mistakes

Angel Olsen - Through The Fires

The Smile - Free In The Knowledge

Σtella - The Truth Is (feat. Redinho)

Yellow Days - Slow Dance & Romance

Toro y Moi - The Loop

Ibeyi - Sister 2 Sister

Rocío Márquez, BRONQUIO - De Mí (feat. 41V1L)

Rina Sawayama - This Hell

Charli XCX - Beg For You (feat. Rina Sawayama)

Aluna - Mine O' Mine (feat. Jayda G)

Judeline - EN EL CIELO

ROSALÍA - CANDY