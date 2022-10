58:58

Alvvays regresan cinco años después con un disco directo, divertido y lleno de luz.

14 canciones cortas, efectivas, luminosas, inteligentes y divertidas. Así es 'Blue rev', la vuelta de Alvvays, un disco con el que cubren todo el espectro desde el dreampop al punk. Además, una perla de menos de 90 segundos. La versión íntima y minimalista que rusowsky firma del ¡Qué bonito! de Rosario Flores.

Playlist:

Alvvays - After The Earthquake

Menta - Lo que me falta

Men I Trust - Billie Toppy

Hether - dirty claws

rusowsky - q bonito

Santigold - My Horror

Ibeyi - Juice of Mandarins

Kendrick Lamar - Die Hard (feat. Blxst, Amanda Reifer)

easy life - DEAR MISS HOLLOWAY (feat. Kevin Abstract)

Steve Lacy - Static

PinkPantheress, Sam Gellaitry - Picture in my mind

LF SYSTEM - Hungry (For Love)

Supershy - Take My Time

LCD Soundsystem - new body rhumba

Yeah Yeah Yeahs - Fleez

The Strokes - The Adults Are Talking