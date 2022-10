58:59

¿A dónde nos llevará 'The Car'?

Dice Alex Turner que en The Car no hay ni rastro de la ciencia ficción de TBH&C, pero no parece que vayan a volver de su nuevo universo musical en 'The Car'. El viernes comprobaremos a dónde nos llevan Arctic Monkeys en su nuevo viaje. Además, un temita más para alimentar el debut de La Paloma.

Playlist:

Caroline Polachek - Sunset

Jamila Woods - Boundaries

Arctic Monkeys - I Ain't Quite Where I Think I Am

Kurt Vile - Flyin (like a fast train)

Cate Le Bon - Harbour

Leia Destruye - El Oleaje

L'Últim Europeu - Estic per tu

Yawners - Rivers Cuomo

La Paloma - No Es una Broma

Dry Cleaning - Gary Ashby

PVA - Bad Dad

Mykki Blanco - Family Ties (feat. Michael Stipe)

Little Simz - I See YOu

DOMi & JD BECK - TWO SHRiMPS (feat. Mac DeMarco)

Fred again.. - Delilah (pull me out of this)

Mall Grab - Love Reigns