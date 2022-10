59:11

Novedades entre cuerdas, electrónica crepuscular y guitarras oscuras para cerrar octubre

El tercer álbum en 18 meses para Fred again.. no ha sido, finalmente, su apertura al club. Encerrado en la cotidianidad, con Actual Life 3 el británico ahonda en los sonidos que había presentado hasta ahora. Además, la versión que Horsegirl han firmado de uno de los himnos punk de Minutemen.

Playlist:

Arctic Monkeys - Sculptures Of Anything Goes

Weyes Blood - It's Not Just Me, It's Everybody

Andrew Bird - I felt a Funeral, in my Brain (feat. Phoebe Bridgers)

Phoebe Bridgers - Halloween

Fred again.. - Clara (the night is dark)

Mafro - Revolving

George Fitzgerald - Rainbows and Dreams (feat. SOAK)

coco & clair clair - Love Me

Foushée - supernova

easy life - BASEMENT

Dry Cleaning - Kwenchy Kups

Shanghai Baby - Lean on Me

Menta - Ya no te quiero más

Horsegirl - History Lesson Part 2

Sharon Van Etten - Mistakes