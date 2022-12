58:59

Sumamos a la gran lista a Big Thief, Steve Lacy, Shygirl...

Esta lista no tiene jerarquía, pero sí orden para disfrutar de la producción más selecta del 2022.

Playlist:

Big Thief - Simulation Swarm

Alex G - Runner

Ethel Cain - American Teenager

Soccer Mommy - Shotgun

Ezra Collective - No Confusion (feat. Kojey Radical)

Makaya McCraven - Dream Another

DOMi & JD BECK - TWO SHRiMPS (feat. Mac DeMarco)

Ravyn Lenae - Skin Tight (feat. Steve Lacy)

Steve Lacy - Mercury

Björk - Atopos

Shygirl - Come For Me

FKA twigs - honda (feat. Pa Salieu)

Sudan Archives - NBPQ (Topless)

Yaya Bey - pour up

Yard Act - 100% Endurance

Rolling Blackouts Coastal Fever - Dive Deep