58:55

30 discos que son solo el principio de todo lo que trae el otoño

El otoño no nos apetece, pero la avalancha de discos nuevos sí. Primera parte de un repaso que se queda corto y eso es lo bueno. Listamos algunos lanzamientos interesantes de las próximas semanas y que vamos a escuchar intensamente en octubre y noviembre.

Playlist:

Shygirl - Coochie (a bedtime story)

Irenegarry - Contéstame a La Historia

dani - Ceras rosas

Broken Bells - Saturdays

Melody's Echo Chamber - Unfold

Björk - Ovule

Gold Panda - The Corner

Lambchop - Little Black Boxes

Fred again.. - Danielle (smile on my face)

Daphni - Cloudy

Da Souza - Fotogrames

Frankie Cosmos - Aftershook

Núria Graham - Yes It's Me, The Goldfish!

Drugdealer - Someone to Love

Plains - Problem With It

Wild Pink - Hold My Hand (feat. Julien Baker)