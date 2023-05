Still moving

53:27

Hoy géneros insólitos gracias a los Hermanos Gutiérrez y su melancolía latina; el Latin Desert & Funeral Party de Opez; la conjunción blues del desierto/psicodelia-tailandesa de los tejanos Khruangbin; el dueto Justin Adams y Mauro Durante y otros brillantes solistas de difícil clasificación, como Piers Faccini, Kimi Diabaté o Ignacio María Gómez.

Cielo Grande

Los Chicos Tristes

Thunderbird

Hermanos Gutiérrez

Estelita

Dead Dance

Opez

Les Racines

Vieux Farka Touré

Diarabi

Savanne

Tongo Barra

Vieux Farka Touré, Khruangbin

Damme La Manu

Justin Adams y Mauro Durante

No One's Here I

Piers Faccini

Ná

Kimi Diabaté

Belesia

Ignacio María Gómez