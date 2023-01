53:52

Dai dara dai

Simulacres

Cuánto tienen que brillar las cosas para verlas (bien)

I dis adeu

Arar

A Little Respect

Perfect Day con Miranda Johansen

Suzanne con Jorge Dréxler

Tú Ve con Natalia Lafourcade

Anoche Soñé Contigo

Kevin Johansen

Corazón Impar

Jorge Dréxler

Aquellas pequeñas cosas

Sílvia Pérez Cruz

Barquito de papel.

Eva Amaral

Vencidos.

Josele Santiago

De balde +Am I sad? + Ain´t no fun preachin' to the choir

Gecko Turner