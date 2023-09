53:17

De la pianista y compositora Laura Andrés al nuevo álbum titulado "Corsé," de la también pianista y compositora Clara Peya. Guinevere, cantante y compositora de Milán, el italo-catalán Alessio Arena, los catalanes Marc Parrot y Roger Mas, los murcianos Maestro Espada. Y Jóhann Jóhannsson. Músicas posibles, claro.

Danse, petite, danse - Laura Andrés Blanc

El tall - Clara Peya, Ferrán Palau Corsé

Sota les dents - Clara Peya, Leo Rizzi Corsé

Setting Of The Sun - Guinevere Setting Of The Sun

Parlo di noi - Alessio Arena Atacama

La Dama de Mallorca - Maria Hein La Dama de Mallorca

Als Núvols - Marc Parrot, Roger Mas Als Núvols (Turisme per la Memòria)

En Mauritania - Carles Cases Antoni Verdaguer

Canción para los dos - Maestro Espada Nuevas canciones viejas

Las sinrazones - Maestro Espada Nuevas canciones viejas

Noche en un frasco - Maestro Espada Nuevas canciones viejas

Jóhann Jóhannsson - A Prayer to the Dynamo Part 1