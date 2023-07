53:10

Leemos fragmentos del libro 'Jara Morta' de Ángela Segovia (La uña rota)

Nymphes, nappés - Circumdederunt me (Josquin des Prez Arr. for 2 Voices & Vihuela) María Cristina Kiehr, Jónatan Alvarado, Ariel Abramovich.

Soledad tengo de ti + Si la Noche Haze Escura Jónatan Alvarado, Ariel Abramovich

Vidalita ('Flor Marchita') Jonatan Alvarado, Sophia Patsi

Maundy Thursday Responsories, Second and Third Nocturns: Eram quasi agnus (Tomás Luis de Victoria) Stile Antico

Por Dios, Cuántas Noches Eduardo Paniagua, Said Belcadi, Abdel Ouahid Senhaji

Nostalgia Eduardo Paniagua

Con que la lavare Miguel de Fuenllana, Shirley Rumsey

Canto Diego Ortiz, Hille Perl

12 danzas Españolas: II. Oriental (Enrique Granados) Marylene Dosse

Es una Barca de Amores Violeta Parra