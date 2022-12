53:29

Hoy, como siempre, Enrique Morente Cotelo (Granada, 25 de diciembre de 1942-Madrid, 13 de diciembre de 2010), en nuestro recuerdo y en el corazón. Hoy también en Músicas Posibles, además de D. Enrique, escuchamos a Estrella con Paco de Lucía; con Antonio, Josemi y Juan Carmona; con Pat Metheny y con Niño Josele y al Niño Josele con Chick Corea y en solitario.

Estrella

Enrique Morente

Despegando

Aunque Es de Noche (Tango)

Enrique Morente

Aunque Es De Noche

Adagio con Enrique Morente +

Seguirillas de la verdad con Paco de Lucía +

La estrella con Antonio, Josemi y Juan Carmona +

Find Me in Your Dreams (En tus sueños) con Pat Metheny +

Estrella Morente

Autorretrato

Y machacó mi corazón

Estrella Morente y Niño Josele

Amar en Paz

Galaxias con Chick Corea

La Vida

Niño Josele

Galaxias