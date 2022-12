53:29

Del homenaje de Dino Saluzzi a Giya Kancheli a Dawda Jobarteh, en un programa en el que escuchamos a Ibeyi, a Stephanie Delgado en su primer disco, Migrar, a los maestros Manolo Sanlúcar, Victor Monge Serranito o Paco de Lucía, para terminar con Galaxias de Niño Josele porque este planeta se nos queda pequeño.

When almonds blossomed

Dino Saluzzi

Giya Kancheli: Themes From The Songbook

Winter trees standing sleeping

Dawda Jobarteh

Do you know a place called Flekkerøy?

Foreign Country + Sangoma

Ibeyi

Spell 31

Coplas del Naranjal

Copla

Señores del rayo

Stephanie Delgado

Migrar

Oración

Manolo Sanlúcar

Tauromagia

Poema a Granada

Víctor Monge Serranito

Monasterio de Sal

Paco de Lucía

Saturday Night in San Francisco

Te Recuerdo

La vida

Niño Josele

Galaxias