Un viaje desde la exquisita arpa de Brandee Younger y las colaboraciones de artistas como Gretchen Parlato y Lionel Loueke. Además, las voces de Madison McFerrin y Melissa Laveaux, o la fusión de géneros de Eliza, entre otros.

Love Struggle. Brandee Younger

Brand New Life. Brandee Younger y Mumu Fresh

If Its Magic. Brandee Younger

Lean in.Gretchen Parlato y Lionel Loueke, con Mark Guiliana

(Please Don't) leave me now. Madison McFerrin

God Herself. Madison McFerrin

Stop Rewind. Slim y Ella Mae Sueref

Don't Unplug My Body.Daymé Arocena

Mercy.Lacecia Benjamin y Dianne Reeves

Midnight Rose. Eliza

Needle in the Hay. Melissa Laveaux

Virgo.Meshell Ndegeocello con Brandee Younger y Julius Rodríguez