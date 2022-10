53:48

De la Canción del Jinete, poema de Federico García Lorca musicado por Paco Ibáñez, en la versión de Anna Andreu al saxofonista Kenny Garrett con su cuarteto escuchamos: Ron Carter, Jack DeJohnette y Gonzalo Rubalcaba y su versión de Lágrimas Negras; Petit Pays de Nando da Cruz, interpretada por Sara Tavares, el cantante y bajista senegalés Alune Wade y el pianista cubano Harold López-Nussa; Al Di Meola con un clásico de The Beatles; Ivan Melón Lewis y Chucho Valdés.

Canción del jinete

Anna Andreu

Lágrimas Negras

Ron Carter con Jack DeJohnette y Gonzalo Rubalcaba

Bye Bye Blackbird

Ron Carter

Petit Pays

Alune Wade, Harold López-Nussa y Sara Tavares

Here Comes the Sun.

Yesterday.

Al di Meola

Voyager.

Iván Melón Lewis

El Viajero 1

Iván Melón Lewis y Gonzalo Rubalcaba

La Comparsa.

Chucho Valdés

Before it's time to say goodbye.

Kenny Garrett