Del griot intérprete de kora de Gambia Dawda Jobarteh, que ha grabado en Dinamarca, donde reside, su álbum Do you know a place called Flekkerøy? con versiones de Don Cherry o Thelonious Monk, a los discos Handfuls of night y A matter of life, de la Penguin Café de Arthur Jeffes, con el recuerdo de aquella feliz de Simon Jeffes a quien perdimos un mes de diciembre de hace ya veinticinco años. También, celebramos el nuevo disco de Joan Valent, The Circle Symphony.

Do you know a place

Togo

Winter trees standing sleeping

Jackie-Ing

Dawda Jobarteh

Adelie

Finland

Coriolis

Ghost In The Pond

Arthur Jeffes Penguin Cafe

Canciones singulares: La geografía de la piel

The circle Symphony: Simplicity

Joan Valent. Budapest Symphony Orchestra, Joan Martorell