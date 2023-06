Músicas posibles

53:54

Mezclamos, una vez más, sonidos y culturas: de David de Arahal en "La Fontana" al encuentro entre Vieux Farka Touré y Khruangbin en "Diarabi". La voz soul de Robert Finley y la exploración sonora de artistas como Dan Auerbach, Jose Gomes y Erik Truffaz. También clásicos del programa como "Omeñiso" de Ignacio María Gómez y "Red Fresco" de Raoul Vignal, la mezcla de electrónica y jazz en "Instants" de Skuli Sverrison. Además, Gabi Hartmann o la colaboración de Andrés Calamaro y Lila Downs en "El último trago".

La Fontana. David de Arahal

Diarabi. Vieux Farka Touré y Khruangbin

Tell Everybody. Robert Finley

Never in my wildest dreams. Dan Auerbach

Somewhere in April. Jose Gomes y Erik Truffaz

Omeñiso. Ignacio María Gómez

Red Fresco. Raoul Vignal.

Instants. Skuli Sverrison

Tell You Something +

People Tell Me +

Buzzing Bee. Gabi Hartmann

El último trago. Andrés Calamaro y Lila Downs