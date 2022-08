54:06

Una de clásicos excepcionales. De My one and only love por Art Tatum a You go to my head, con Chet Baker; Bewitched por Art Pepper o They can't take that away from me con Fred Astaire. Con Ben Webster Quintet, Cassandra Wilson, Jimmy Raney, Herbie Hancock con Damien Rice y Lisa Hannigan, Johny Hodges, Stan Getz, Johny Hartman, Shirley Horn y Lady Blackbird.