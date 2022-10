53:19

Recordamos a Lhasa de Sela con el texto de su amiga de infancia incluido en Música Maestra (Libros del Kultrun). Poesía, ecología y pensamiento en un programa que incluye a Spell songs; Kronos Quartet con Olivia Chaney y Natalie Merchant; Leyla McCalla; Emily Loizeau; Ana Alcaide o Arianna Savall.

De cara a la pared.

Is Anything Wrong.

El Desierto.

El Arbol Del Olvido.

Lhasa de Sela

The Lost Words Blessing.

Willow.

Spell songs

Montaigne, que tu es haute (con Olivia Chaney)

Johnny has gone for a soldier (con Natalie Merchant)

Kronos Quartet

Little sparrow.

A day for the hunter, a day for the prey.

Leyla McCalla

Listen.

Danser sur un volcan.

Emily Loizeau

Elenion.

Ana Alcaide

Efforcier m'estuet ma voiz, de Gautier de Coinci

Arianna Savall