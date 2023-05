53:49

Del trío de Arooj Aftab, l primer disco de Kave Sarvarian y Hames Bitar como dueto When the sun rise. También"Voces" de Matthieu Saglio,Wim Mertens y Franco Battiato. Dos años sin él.

Shadow Forces Arooj Aftab, Vijay Iyer & Shahzad Ismaily.

The old man of the mountain +

Hopeful mourning +

Holum. Kave Sarvarian y Hames Bitar

Madiba. Matthieu Saglio

For the love that we feel. Matthieu Saglio y Nils Landgren

Nota Notae. Wim Mertens

La cura. Franco Battiato