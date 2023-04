Músicas con alma

01:00:03

“La voz es la flor de la belleza”, Montaigne.

LE JEUNE: Voix, o de nos voix (5.10). Theleme. Dir.: J. Ch. Groffé. MARAIS: Le voix humaines (5.29). F. Alqhai (vla. da gamba). DIEUPART: Suite para flauta de pico y continuo, núm. 1 en La Mayor, ‘Sur une flute de voix’ (13.17). B. Coen (fl. de pico), N. Milne (vla. da gamba), H. Stinders (clave). BELLINI: I puritani, Acto II, aria de Elvira, ‘Ah, rendetemi la speme… Qui la voce sua soave… Vien, diletto’ (8.54). D. Damrau (sop.), Orq. del Teatro Regio de Turín. Dir.: G. Noseda. SAINT-SAENS: Samson et Dalila, Op. 47, Acto II, aria de Dalila ‘Mon coeur s’ouvre a ta voix’ (6.21). J. Cho (v.), C. Donin (vla.), Orq. Appassionato. Dir.: Herzog (arr.). POULENC: La voix humaine, arie de Elle ‘Tu as raison. Si, je t’ecoute’ (6). I. Dominich (sop.), Southbank Sinfonia. Dir.: S. Over.