59:57

“Así pues, lo que importa no es el sentido de la vida en términos generales, sino el significado concreto de la vida de cada individuo en un momento dado”, Viktor Frankl. Tradicional irlandesa: The magic mist (4.26). C. Sanabrás (sop.). VIVALDI: Concierto para oboe, cuerda y continuo en Do Mayor, Op. 8, núm. 12, RV. 449 (8.16). Silete venti. Dir.: S. Toni. SCARLATTI, D.: Sonata para clave en La menor, K. 109, L. 138 (6.26). A. Queffelec (p.). MENDELSSOHN, Fanny: Cuarteto de cuerda en Mi Bemol Mayor. Mov. III Romanze (6.44). Cuarteto Ebene. MARTIN, J. S.: Paisajes en la consciencia, núm. 1 ‘Sentido de unidad’ (5.35). E. Inestal (guit.). CASALS / Tradicional: El cant dels ocells (3.31). P. Ferrández (vc.), Orq. Fil. de Stuttgart. Dir.: R. Szulc. PART: Fratres (10.29). M. Samuelsen (v.), Orq. Royal Philharmonic de Liverpool. Dir.: C. Rindell. LIGETI: Madrigales sin sentido (selec.). The King’s Singers.