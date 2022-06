59:36

Viajar ligero. “Aquel que quiere viajar feliz, debe viajar ligero”, Antoine de Saint-Exupery. VIVALDI: Concierto para 2 mandolinas, cuerda y continuo en Sol Mayor, RV 532 (9.47). Conjunto Arte Mandoline. LAWES: My wand’ring thoughts have travelled ‘round (2.12). D. Munderloh (ten.). HERRMANN: Souvenirs de voyage, Mov. II ‘Berceuse’ (6.55). M. Lethiec (cl.), Cuarteto Fin Arts. SCHUBERT: Winterreise, D. 911, núm. 20 ‘Der wegweiser’ (3.43). Coro de Cámara Accentus. Dir.: L. Equilbey. TAUCHI: Phantasiae peregrinabundae, núm. 4 ‘Preludio y fantasía Japón’ (4). Y. Suzuki (p.). MAHLER: Lieder eines fahrenden gesellen, núm. 4 ‘Die zwei blauen augen’ (5). B. Hendricks (sop.), Conjunto de Cámara de Suecia. Dir.: L. Derwinger. CORIGLIANO: Voyage (8). P. Edmund-Davis (fl.), I Fiamminghi. Dir.: R. Werthen. VAUGHAN WILLIAMS: Songs of travel, ‘Youth and love’ (3.16). S. Keenlyside (barit.), M. Martineau (p.). ITURRALDE: El viaje a ninguna parte, ‘Elegía’ (3). J. M. Jiménez (saxo.), E. Ocaña (p.).