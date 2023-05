01:00:04

“El sabor intenso nos esclaviza y satura, lo insípido nos libera”, François Jullien. DOWLAND: Come again, sweet love doth now invite (4.14). D. Agundez (sop.). Aquel Trovar. CARBONELLI: Sonata da camera violín y continuo, núm. 9 en Mi menor (10.24). A. Mac Kay Lodge (v.), D. Balliett (violón), A. Cockerham (tiorba), E. Figg (clave). RUÍZ DE SAMANIEGO: Tierno manjar, pan divino (8.56). Los Músicos de su Alteza. Dir.: L. A. González. MENDELSSOHN: Cuarteto de cuerda núm. 2, en La menor, Op. 13, Mov 1 ‘Adagio-Allegro-Vivace’ (7.53). Cuarteto Ebéne. DELIBES: Lakmé. Acto I, Dúo de Lakmé y Malika ‘Viens Malika… Dome epais le jasmín’ (Dúo de las flores) (). S. Devielhe (sop.), M. Crebassa (mezzo.), Les Siecles. Dir.: F. X. Roth. DEBUSSY: Preludios, Libro I, núm. 4 ‘Les sons et les parfums tournent dans l’air du soir’ (3.15). J. P. Armengaud (p.). SCOTT: Salt of the Earth (3.51). V. gelos (fl.), A. Ramírez (p.)