Músicas con alma

“Los pensamientos son una conversación honesta que el alma tiene consigo misma”, Sócrates. PURCELL: Close thine eyes and sleep secure, Z. 184: Upon a quiet conscience (3.33). J. Kalisowska (sop.), P. Kooy (bajo). GUERRERO: Si tus penas no pruevo (8.47). M. Figueras (sop.), Hespérion XX. Dir.: J. Savall. HAHN: Soliloque et forlane (8). I. Villanueva (vla.), F. Dumont (p.). ELGAR: Soliloquy (4). A. Meyer (ob.), Orq. Sinf. de Bamberg. Dir.: J. Hrusa. MANÉN: Dialogo, Op A 44 (15.24). E. Franch (fl.), H. Satúe (v.), A. C. Soanea (vla.), R. Garioud (vc.), J. A. Domene (arp.). PERRY: Soliloquy (3.33). R. Hayman (armónica), Orq. Fil. Eslovaca. Dir.: W. Perry.