59:17

Shakespeare in music. “La música es el alimento espiritual de los que viven de amor”, William Shakespeare.

ARNE: The Tempest, aria ‘Where the bee sucks three lurk I” (2.21). E. Kirkby (sop.), Academy of Ancient Music. Dir.: C. Hogwood. LOCKE: The tempest, Corant-Saraband (6). La Dispersione. Dir.: J. B. Boils. PURCELL: The Fairy Queen, Acto 5 The Plaint ‘O let me weep, for ever weep’ (7.23). C. Simpson (sop.). PURCELL: The Fairy Queen Z 629, Acto II, selección (5.46). Le Concert des Nations. Dir.: J. Savall. HAYDN: Original canzonettas, Hob. XXVI A, Parte II, núm. 32 ‘She never told her love’ (3.22). M. Padmore (ten.), K. Benzuidenhout (fortep.). RONTGEN: Piezas para violoncello y piano (13). D. Hochscheid (vc.), F. v. Ruth (p.). SCHUBERT: An Sylvia, Op. 106, núm. 4, D 891 (2.50). M. B. Kielland (mezzo.), J. vas Immerseel (p.). FINZI: Love’s labour lost, Op. 28 (selec.) (4.33). Orq. Aurora. Dir.: N. Collon.