“El auténtico autodescubrimiento comienza donde termina tu zona de confort”, Adam Braun.

Anónimo: Confort d’amours (3.43). Gothic Voices. Dir.: C. Page. MANCINI: Concierto para flauta de pico, cuerda y continuo, núm. 14, en Sol menor (11). M. Steger (fl. pico), Orq. de Cámara de Basilea. Dir.: S. Barneschi. JONES: Goe to bed sweet muze (2.10). E. Kirkby (sop.), A. Rooley (laúd). BRAHMS: Cuarteto de cuerda, núm. 1, en Do menor, Op. 51, núm. 1, Mov. 3 ‘Allegretto molto moderato e cómodo’ (9). Cuarteto Quiroga. BLAKE: Piezas fáciles para piano, Op. 1B (3.40). V. Ashkenazy (p.). PIERNÉ: Poeme symphonique, Op. 37 (12.52). J. E. Bavouzet (p.), Orq. Fil. de la BBC. Dir.: J. Mena. ARNALDS: Tomorrow’s song (3). L. Meijer (arpa).