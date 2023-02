Músicas con alma

01:00:00

"En cada ser humano hay algo sagrado", Simone Weil.

BYRD: Ye sacred muses (4.05). M. Chance (contraten.), Fretwork. DOWLAND: The most sacred Queen Elisabeth, her galliard (5.44). L. Santana (laúd). HILL: The sacred montain (5.07). Orq. Sinf de Melbourne. Dir.: W. Lehmann. HENRIQUES: Religioso, Op. 34 (7.23). J. Soe Hansen (v.), C. Bjorkoe (p.). WILLIAMS: The five sacred trees (selec.). J. Leclair (fg.), Orq. Sinf. de Londres. Dir.: J. Williams. WHITACRE: Her sacred spirit soars (6.58). Eric Whitacre Singers. Dir.: E. Whitacre. FITZENHAGEN: Sacred song without words, Op. 8 (4.35). J. P. Maintz (vc.), Orq. de Cámara de Lituania. Dir.: D. Geringas.