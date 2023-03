57:45

"Conócete a ti mismo", inscripción en el templo de Apolo, en Delfos. PALESTRINA: Si ignoras te (2.43). The Hilliard Ensemble. Dir.: P. Hillier. DEBUSSY: Preludios, Libro I, núm 1 ‘Danseuses de Delphes’ (3.11). J. Perianes (p.). HANDEL: Solomon, HWV 67, parte I, recitativo y aria de Salomon ‘Bless’d be the Lord… What though I trace’ (6.26). D. Taylor (contraten.), Theater of Early Music. Dir.: M. Huggett. HAYDN: Sinfonía, núm. 22, en Mi Bemol Mayor, Hob. I, 22 ‘El filósofo’ (16.41). Il Giardino Armónico. Dir.: G. Antonini. VON BINGUEN: Virtus Sapientie (6.21). H. Maris, A. Savall, P. U. Johansen. MOZART: Variaciones para pian en Fa Mayor, KV. 398, sobre ‘Salve tu dómine’, de ‘El filósofo imaginario’ de Paisiello. CASTELNUOVO-TEDESCO: 24 Caprichos de Goya, Op. 195, cuaderno I, núm, 3 ‘Nadie se conoce’ (2). S. Mebes (guit.).