01:00:06

"El verdadero misterio por descifrar es uno mismo", Bernard Malamud. HANDEL: Ode for the birthday of Queen Anne, HWV 74, núm. 1 ‘Eternal source of light divine’ (3.15). N. Rial (sop.) Capella Cracoviensis. Dir.: J. T. Adamus. BEETHOVEN: Cuarteto de cuerda núm. 15, en La menor, Op. 132. Mov. 2 ‘Molto adagio’ (15.46). Cuarteto ‘Casals’. TCHAIKOVSKI: Sinfonía núm. 1, en Sol menor, Op. 13. Mov. 1 ‘Sueños de un viaje de invierno’ (11.36). Orq. Real del Concertgebouw de Amsterdam. Dir.: B. Haitink. SCHONBERG: Moses und Aron. Interludio (1.57). Orq. Sinf. y Coro de Chicago. Dir.: G. Solti. SCHONBERG: Notturno (3.13). J. Berthe (arpa), Orq. de Cámara de Zurich. Dir.: D. Hope (v.). IVES: The unanswered question (6.09.). J. Di Donato (mezzo.), Il Pomo D’Oro. Dir.: M. Emelyanychev.